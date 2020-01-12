После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:00:03+03:00

За ночь было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси

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11 января в Туле прошел обильный снегопад. Снег шел не прекращаясь практически весь день. Результат непогоды - сложная ситуация на дорогах и множество ДТП.

За ночь в Туле вывезли 1885 кубометров снега. В расчистке дорог и тротуаров, а также обработке улиц реагентами были задействованы 145 единиц техники и 58 рабочих.

Снег убирали на ул. Советской, Октябрьской, Менделеевской, Союзной, на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте, а также на мостах и путепроводах. По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева особое внимание уделили расчистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также опасных спусков-подъемов – 33 участка. Улицы города обработали противогололедными материалами. За ночь израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси, 95 тонн реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU