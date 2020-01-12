2020-01-12T11:44:54+03:00
Происшествия

Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк

Происшествие случилось ранним утром 12 января
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: 71.mchs.gov.ruФото: 71.mchs.gov.ru
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12 января около 6 утра в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме на 2-х хозяев, расположенном по адресу: Ясногорский район, п. Ревякино, ул. Привокзальная. По тревоге к месту происшествия направили 6 пожарных расчетов.

По прибытии на место пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь удалось потушить только через час. Как сообщает региональное спасательное ведомство, на пожаре пострадали несколько человек. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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