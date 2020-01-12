Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
11 января в манеже стадиона «Арсенал» состоялось открытие международного турнира по волейболу на Кубок Губернатора Тульской области. В соревнованиях принимают участие четыре команды: «Тулица», «Протон-Саратов» из Саратова, «Заречье-Одинцово» из Московской области и «Минчанка» из Минска.
До начала соревнований Алексей Дюмин вручил волейбольному клубу «Тулица» ключи от автобуса. Капитан команды поблагодарила губернатора за оказанную поддержку. Теперь спортсменки «Тулицы» и «Тулицы-2» смогут с комфортом выезжать на соревнования по всей России.
«Пусть этот автобус надёжно служит вам. Желаю успехов и высоких результатов», - сказал Алексей Дюмин.
Глава региона поблагодарил команды Суперлиги, которые, несмотря на плотный график в связи с подготовкой к новому сезону, нашли возможность выступить в турнире, что ещё раз подчёркивает его высокий статус. Губернатор отметил, что призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей.
Глава региона пожелал спортсменам удачи в борьбе за победу, а гостям и болельщикам – хорошего настроения и ярких впечатлений.
Состоялся матч между командами «Минчанка» и «Тулица». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Турнир продлится два дня.
ИСТОЧНИК KP.RU