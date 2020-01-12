2020-01-12T11:31:28+03:00
Спорт

Международный турнир по волейболу стартовал в Туле

За победу поборются четыре женские команды
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Портал правительства Тульской областиФото: Портал правительства Тульской области
Изменить размер текста:

11 января в манеже стадиона «Арсенал» состоялось открытие международного турнира по волейболу на Кубок Губернатора Тульской области. В соревнованиях принимают участие четыре команды: «Тулица», «Протон-Саратов» из Саратова, «Заречье-Одинцово» из Московской области и «Минчанка» из Минска.

До начала соревнований Алексей Дюмин вручил волейбольному клубу «Тулица» ключи от автобуса. Капитан команды поблагодарила губернатора за оказанную поддержку. Теперь спортсменки «Тулицы» и «Тулицы-2» смогут с комфортом выезжать на соревнования по всей России.

«Пусть этот автобус надёжно служит вам. Желаю успехов и высоких результатов», - сказал Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил команды Суперлиги, которые, несмотря на плотный график в связи с подготовкой к новому сезону, нашли возможность выступить в турнире, что ещё раз подчёркивает его высокий статус. Губернатор отметил, что призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей.

Глава региона пожелал спортсменам удачи в борьбе за победу, а гостям и болельщикам – хорошего настроения и ярких впечатлений.

Состоялся матч между командами «Минчанка» и «Тулица». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Турнир продлится два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин