Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу

12 Янв. 2020 2020-01-11T23:46:22+03:00

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В Узловой мужчина ради бутылки коньяка и мужской куртки проник в чужое жилище. Попасть туда он решил не самым простым способом - через форточку. Мужчина знал, что в этой квартире никто не живет и пошел на преступление. Забрав нужное мужчина скрылся.

Через некоторое время владелец квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастен 58-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. В отделе МВД России по Узловскому району ведут работу по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU