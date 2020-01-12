2020-01-11T23:46:22+03:00
Происшествия

Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу

Мужчина пробрался в чужое жилище через форточку
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Узловой мужчина ради бутылки коньяка и мужской куртки проник в чужое жилище. Попасть туда он решил не самым простым способом - через форточку. Мужчина знал, что в этой квартире никто не живет и пошел на преступление. Забрав нужное мужчина скрылся.

Через некоторое время владелец квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к хищению причастен 58-летний неработающий ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном. В отделе МВД России по Узловскому району ведут работу по выяснению всех деталей и обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин