2020-01-11T13:35:54+03:00
Общество

В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки

Работы проходят не территории строящегося спортивного объекта
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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10 января специалисты проводили в Центральном округе Тулы уборку. В частности, особое внимание было уделено территории, прилегающей к строящемуся Ледовому дворцу со стороны Восточного обвода.

Фото: Администрация города Тулы

Фото: Администрация города Тулы

На территории строящегося спортивного объекта проводятся работы по демонтажу сараев и незаконных построек, уборка территории. В работах задействовано 5 сотрудников МКУ «Сервисный центр города Тулы» и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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