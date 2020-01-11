В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
Работы проходят не территории строящегося спортивного объекта
Фото: Администрация города Тулы
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10 января специалисты проводили в Центральном округе Тулы уборку. В частности, особое внимание было уделено территории, прилегающей к строящемуся Ледовому дворцу со стороны Восточного обвода.
Фото: Администрация города Тулы
На территории строящегося спортивного объекта проводятся работы по демонтажу сараев и незаконных построек, уборка территории. В работах задействовано 5 сотрудников МКУ «Сервисный центр города Тулы» и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU