2020-01-10T17:53:56+03:00
Звезды

В Тульской области проходят съемки финала международного фильма

Съемки завершат 13 января
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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10 января поле рядом с поселком Первомайский стало одной из локаций для съемок фильма Александра Миндадзе "Паркет". Для этой сцены соорудили бутафорское кладбище. Однако полностью детали съемочного процесса пока не раскрываются.

Над фильмом работает международная команда. Сюжет картины разворачивается в танго-клубе. В нем встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел 25 лет. Между ними снова вспыхивают чувства.

Съемки завершат в Тульской области 13 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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