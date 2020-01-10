2020-01-10T17:43:03+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель, протаранивший машину ДПС на встречке, получил срок

Ему назначено 2 года ограничения свободы
Мария ВЛАСОВА
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В Кимовске городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 59-летнего мужчины.

Вечером 12 сентября водитель ехал в сторону поселка Зеркальный Кимовского района со скоростью не более 70 км/ч. Он попытался обогнать движущийся в попутном направлении автомобиля ДПС и выехал на полосу встречного движения.

В результате столкнулся с легковым автомобилем под управлением инспектора ДПС. Водитель и пассажир получили тяжелые травмы.

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД. Ему назначено 2 года ограничения свободы с лишением права управления автомобилем на 2,5 года.

До вступления приговора в законную силу мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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