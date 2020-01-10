В Тульской области выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:54:26+03:00

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В Тульской области сотрудники прокуратуры добились выплат долгов по зарплате на общую сумму более 200 млн рублей. Всего в прошлом году выявили более 2 500 нарушений, связанных с оплатой труда.

Результаты работы ведомства обсудили в ходе торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику.

Работников прокуратуры поздравил глава региона Алексей Дюмин. Губернатор вручил региональные награды и ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU