В Тульской области выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
10 января состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника прокуратуры
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В Тульской области сотрудники прокуратуры добились выплат долгов по зарплате на общую сумму более 200 млн рублей. Всего в прошлом году выявили более 2 500 нарушений, связанных с оплатой труда.
Результаты работы ведомства обсудили в ходе торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику.
Работников прокуратуры поздравил глава региона Алексей Дюмин. Губернатор вручил региональные награды и ценные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU