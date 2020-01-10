Алексей Дюмин исполнил мечту 17-летнего туляка сесть за штурвал самолета
Письмо с желанием было размещено на новогодней елке в Большом Кремлевском дворце
Фото: Правительство Тульской области
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17-летний Даниил из Тулы побывал в роли штурмана самолета. Его мечту помог осуществить глава региона Алексей Дюмин.
Письмо с желанием туляка было размещено на новогодней елке в Большом Кремлевском дворце.
Перед Новым годом глава региона также исполнил желания еще двух детей.
6-летняя Ульяна получила в подарок планшет. Также сбылась мечта 11-летнего Арсения. Мальчику был подарен мощный ноутбук.
Члены семей ребят также получили подарки и поздравления от главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU