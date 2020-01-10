2020-01-10T15:17:33+03:00
Происшествия

В Туле банда наркоторговцев отправится под суд

Их обвиняют также в отмывании денег
Мария ВЛАСОВА
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Прокуратура Тулы направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ и отмывании денег.

Участники ОПГ распространяли наркотики с помощью закладок на территории Центрального и Советского округов Тулы. Покупателей находили в интернете.

С октября 2018 года по январь 2019 года фигурантам уголовного дела удалось приготовить к сбыту более 339,98 граммов запрещенных веществ.

Деньги от их продажи, поступающие на электронный кошелек, участник организованной преступной группы конвертировал в российский рубль. Таким образом, легализовал более 63 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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