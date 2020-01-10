В Тульской области при взрыве петарды пострадал ребенок: СК проводит проверку

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:04:19+03:00

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В новогодние праздники 11-летний мальчик пострадал от взрыва петард. ЧП произошло в Куркинском районе. У ребенка ампутирована ногтевая фаланга. Об этом сообщали ряд тульских СМИ.

В СУ СК РФ проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU