В Тульской области при взрыве петарды пострадал ребенок: СК проводит проверку
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего
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В новогодние праздники 11-летний мальчик пострадал от взрыва петард. ЧП произошло в Куркинском районе. У ребенка ампутирована ногтевая фаланга. Об этом сообщали ряд тульских СМИ.
В СУ СК РФ проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU