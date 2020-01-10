В Туле работники "Городской управляющей компании" два месяца не получали зарплату

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:37:57+03:00

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Следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности».

По версии следствия, руководство ООО «Городская управляющая компания» не выплатило более 97 тысяч рублей, хотя имело такую возможность. Эти деньги причитались двум работникам организации в качестве зарплаты и других выплат за июль и август 2018 года.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU