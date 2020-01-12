В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог

12 Янв. 2020 2020-01-10T14:30:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в органы прокуратуры обнаружили ряд нарушений в части модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования.

Так, в Кимовском районе администрация заключила муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог сроком до 01.11.2019. Однако подрядчик не выполнил работы во время. При этом претензионная работа с подрядной организацией не проводилась, в суд для взыскании неустойки никто не обращался.

В связи с этим прокуратура целях внесла представление в адрес главы муниципального образования. В настоящее время контракт на ремонт дороги выполнен.

Кроме того, в 2019 году похожую ситуацию зафиксировали на территории Арсеньевского района. Там ремонтировали дорогу «Подъезд к ферме на 3000 голов крупного рогатого скота с пастбищным содержанием возле нп Араны Арсеньевского района Тульской области». Срок исполнения контракта – 120 календарных дней с момента его заключения. В установленный срок работы также не были сделаны, так как чиновники не проконтролировали исполнение условий контракта.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой Арсеньевского района внесено представление в адрес главы МО, рассмотрение которого находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU