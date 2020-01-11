2020-01-10T14:26:59+03:00
Общество

Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера

Мужчине пришлось обратиться в Роспотребнадзор
Юлия КУЗНЕЦОВА
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В Роспотребнадзора по Тульской области поступило обращение потребителя о нарушении его прав со стороны ИП Левицкого Р.А.

Потребитель сообщил, что заключил с предпринимателем договор на изготовление, ремонт мягкой мебели и внес предоплату. Срок оказания услуг по договору истек, однако мастер свою работу так и не выполнил. В связи с этим потребитель направил в адрес предпринимателя претензию, в которой требовал расторгнуть договор и возвратить сумму внесенной предоплаты. Никаких действий снова не последовало, тогда туляк был вынужден обратиться в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор направил в суд иск о восстановлении имущественных прав потребителя. Исковое заявление о взыскании суммы внесенной предоплаты, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворено. Индивидуального предпринимателя обязали возместить потребителю денежную сумму, более чем в три раза превышающую сумму предоплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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