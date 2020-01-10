Туляк попал под «уголовку» за взятку приставу
Мужчина выложил 100 000 рублей за снятие запрета на регистрационные действия
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В 2017 году 52-летний житель Тулы дал судебному приставу-исполнителю ОСП Привокзального района взятку в общей сумме 100 000 рублей. За это последний должен был снять запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, зарегистрированных на мужчину.
Следственными органами СК РФ по Тульской области в отношении туляка возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки», а в отношении пристава — «получение взятки».
ИСТОЧНИК KP.RU