10 Янв. 2020 2020-01-10T13:13:13+03:00

Несколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В 2019 году прокуратурой были выявлены четыре факта незаконной вырубки лесных насаждений

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Всего природоохранным прокурором выявлено 139 нарушений, внесено 27 представлений об устранении нарушений закона. Также к административной ответственности привлечено 21 лицо, к дисциплинарной — 31.

Еще 17 административных протоколов составлено на недобросовестных арендаторов лесных участков. Среди них организации «КЛЕН», «Форест Траффик Сайнс», «СтройБизнесГрупп», «Вояж Плюс» «Серебряный луч», «Суворовский лес», «КЕДР», «Амазонка», «Чайка», «Алексин Бор Плюс», ТД «Амиг», «Экожилсервис», «Горки», «Транстройтрог», индивидуальные предприниматели и физическое лицо.

По их результатам наложено штрафов на общую сумму 65,8 тыс. рублей, вынесено 5 предупреждений, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокурорские проверки выявили многочисленные факты несоблюдения санитарной и пожарной безопасности в лесах. С началом пожароопасного периода руководителям 4 лесничеств и 12 начальникам отделов лесничеств Тульской области были объявлены предостережения. Как результат - в 2019 году на территории лесного фонда пожаров не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU