2020-01-10T13:13:13+03:00
Общество

Несколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской области

В 2019 году прокуратурой были выявлены четыре факта незаконной вырубки лесных насаждений
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Несколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской областиНесколько уголовных дел возбуждено за незаконную вырубку в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Всего природоохранным прокурором выявлено 139 нарушений, внесено 27 представлений об устранении нарушений закона. Также к административной ответственности привлечено 21 лицо, к дисциплинарной — 31.

Еще 17 административных протоколов составлено на недобросовестных арендаторов лесных участков. Среди них организации «КЛЕН», «Форест Траффик Сайнс», «СтройБизнесГрупп», «Вояж Плюс» «Серебряный луч», «Суворовский лес», «КЕДР», «Амазонка», «Чайка», «Алексин Бор Плюс», ТД «Амиг», «Экожилсервис», «Горки», «Транстройтрог», индивидуальные предприниматели и физическое лицо.

По их результатам наложено штрафов на общую сумму 65,8 тыс. рублей, вынесено 5 предупреждений, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокурорские проверки выявили многочисленные факты несоблюдения санитарной и пожарной безопасности в лесах. С началом пожароопасного периода руководителям 4 лесничеств и 12 начальникам отделов лесничеств Тульской области были объявлены предостережения. Как результат - в 2019 году на территории лесного фонда пожаров не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин