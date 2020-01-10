10 Янв. 2020 2020-01-10T13:06:49+03:00

Глава администрации города провел первое в этом году совещание со своими заместителями

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В Туле проконтролируют работу общественного транспорта с учетом всех изменений, которые начали действовать с начала года. Такое поручение дал глава администрации города Дмитрий Миляев Управлению по транспорту и дорожному хозяйству в ходе совещания.

Напомним, ранее сообщалось, что ежедневно на улицах города с начала 2020 года будут курсировать 165 автобусов, 63 трамвая, 53 троллейбуса. Изменения также затронули автобусный маршрут № 39 в части продления до мкр. Северная Мыза с увеличением количества работающего транспорта на линии. Туляки также должны были ощутить увеличение количества работающего транспорта по маршрутам №№ 18 и 72.

Также глава городской администрации поручил заместителям до 30 января разработать подробный план-график по каждой программе, которую уже начали воплощать в жизнь в Туле или будут реализовать в течение года. В планах четко должны быть прописаны сроки и ответственные за каждый этап лица.

Управлению по административно-техническому надзору поручено проверить все придомовые территории в городе на предмет соблюдения УК правил их содержания и благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU