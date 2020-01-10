Житель Тульской области отсудил у мебельщиков компенсацию

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:51:18+03:00

Недовольный заказчик пожаловался в Роспотребнадзор, который и выступил на стороне истца в суде

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Заявитель заключил с предпринимателем - ИП Левицким Р.А. - договор на изготовление, ремонт мягкой мебели и внес предоплату. Когда прошли все сроки, мужчина направил в адрес предпринимателя претензию с требованием расторгнуть договор и возвратить предоплату.

Однако предприниматель не пошел навстречу, и разочарованный клиент пожаловался в Роспотребнадзор. Управление направило соответствующий иск в суд, где все претензии потребителя были удовлетворены. Теперь по решению суда индивидуальный предприниматель обязан возместить потребителю денежную сумму, более чем в три раза превышающую сумму предоплаты.

Стоит отметить, что это далеко не первый иск, рассмотренный в суде к данному предпринимателю.

ИСТОЧНИК KP.RU