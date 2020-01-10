Житель Тульской области за новогодние праздники стащил обогреватель и аккумуляторы
19-летнего безработного ранее судимого жителя села Товарково Богородицкого района в трех кражах. Он совершил их в период новогодних праздников.
Молодой человек сначала стащил из незапертого автомобиля ВАЗ-2107 2 аккумулятора. В дальнейшем он планировал их продать.
Затем злоумышленник сломал входную дверь одного из домов. Пока хозяев не было дома, он забрал оттуда электрообогреватель.
Также полицейские изучают версию, что подозреваемый похитил имущество и лом черного металла из сарая в селе Товарково.
Отметим, что все кражи молодой человек совершил поблизости от собственного места жительства.
При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность злоумышленника. Похищенное обнаружено и изъято.
В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU