2020-01-10T12:41:20+03:00
Происшествия

Житель Тульской области за новогодние праздники стащил обогреватель и аккумуляторы

Всего за ним числятся три кражи
Мария ВЛАСОВА
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19-летнего безработного ранее судимого жителя села Товарково Богородицкого района в трех кражах. Он совершил их в период новогодних праздников.

Молодой человек сначала стащил из незапертого автомобиля ВАЗ-2107 2 аккумулятора. В дальнейшем он планировал их продать.

Затем злоумышленник сломал входную дверь одного из домов. Пока хозяев не было дома, он забрал оттуда электрообогреватель.

Также полицейские изучают версию, что подозреваемый похитил имущество и лом черного металла из сарая в селе Товарково.

Отметим, что все кражи молодой человек совершил поблизости от собственного места жительства.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность злоумышленника. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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