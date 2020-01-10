Полицейские задержали пару закладчиков, промышлявших в Тульской области и Пензе
33-летний уроженец Костромы и 32-летняя тулячка распространяли наркотики с помощью тайников – «закладок» на территории региона.
Вскоре подельники решили расширить свой незаконный бизнес, сменив место распространения наркотиков, и перебрались в Пензу.
Сотрудники УКОН УМВД по Тульской области установили их новое место проживания и передали всю имеющуюся информацию местным полицейским. Наркопредпринимателей задержали в Пензе. Из незаконного оборота изъято около 2 кг «спайса» и 100 г «соли».
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантам грозит ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU