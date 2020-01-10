2020-01-10T11:45:36+03:00
Общество

Туляки из поселка Хомяково опасаются соседства с «ретро-балконом»

В редакцию газеты «Комсомольская правда» - Тула» обратился один из местных жителей
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки из поселка Хомяково опасаются соседства с «ретро-балконом»Туляки из поселка Хомяково опасаются соседства с «ретро-балконом»Фото: соцсети
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Анатолий Валентинович Давыдов прислал фотографии одного из балконов типичной панельной пятиэтажки по улице Хомяковской. Вместо привычного остекления - на рамах кое-как закреплены не стекла, а ржавые железные листы.

Как опасаются местные жители, такое «оформление» при сильном порыве ветра может привести к трагедии. Рядом с домом - проезжая часть, остановка общественного транспорта, тротуар с пешеходным переходом. То есть место достаточно многолюдное с раннего утра до позднего вечера.

Через "Комсомольскую правду" - Тула" Анатолий Валентинович обращается к руководству Зареченского округа с просьбой призвать владельцев «ретро-балкона» по адресу: ул. Хомяковская, 4, кв. 73, привести его в состояние, которое не будет угрожать жизни и здоровью окружающих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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