2020-01-10T11:06:04+03:00
Происшествия

В Тульской области неизвестный устроил на трассе ДТП и скрылся: ГИБДД ищет очевидцев

В аварии пострадал 50-летний мужчина
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Тульская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП. Авария произошла еще 26 ноября в 00.45 на 246 км трассы М-2 «Крым» Плавского района.

Неизвестный автомобилист, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с «Hyundai Solaris». Водитель иномарки, 50-летний мужчина, получил различные травмы.

Свидетелей, обладающих какой-либо информацией по данному факту, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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