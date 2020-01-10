2020-01-10T10:56:56+03:00
Общество

Водовод в Туле под Новомоедвенским отремонтируют в нынешнем году

Накануне жители совхоза почти на целый день вновь остались без воды
Игорь КОПЫТОВ
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Водовод в Туле под Новомоедвенским отремонтируют в нынешнем годуВодовод в Туле под Новомоедвенским отремонтируют в нынешнем годуФото: Алексей ФОКИН
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Причиной стала трещина в трубе диаметром 100 мм. Она появилась в водоводе рядом с колодцем, который находится на 150 метров выше того места, которое совсем недавно ремонтировали.

Напомним, 5 января произошел порыв трубы диаметром 100 мм. Аварийная бригада оперативно приступила к устранению проблемы, однако, восстановительные работы затянулись практически на сутки. Вода в 70 частных домов поступила только после обеда 6 января.

На этот раз аварию удалось устранить оперативнее — до 16.30 того же дня. Вместе с тем, совершенно очевидно, что чугунные трубы 65-летнего срока службы нуждаются в замене, как можно скорее. Это было озвучено на оперативном совещании в администрации Тулы. Предположительно, работы начнутся уже в марте и завершатся до ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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