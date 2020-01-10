В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое
Водитель и его пассажиры госпитализированы с различными травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
9 января в 17.00 на 13 км трассы М-4 «Дон» Воловского района произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» съехал в правый кювет по ходу движения.
В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров, 30-летний и 26-летний молодые люди, были госпитализированы с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU