В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:48:37+03:00

Водитель и его пассажиры госпитализированы с различными травмами

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9 января в 17.00 на 13 км трассы М-4 «Дон» Воловского района произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель иномарки и двое его пассажиров, 30-летний и 26-летний молодые люди, были госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU