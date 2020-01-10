10 января в тульском поселке Ленинский отключили воду

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:33:35+03:00

Это связано с производством аварийно-воссстановительных работ

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10 января с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды в п. Ленинский на ул. Октябрьской, д.д. 1-12, ул. Колхозная.

Это связано с производством аварийно-воссстановительных работ в п. Ленинский на ул. Октябрькая, д.12.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU