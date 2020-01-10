2020-01-10T10:33:35+03:00
Общество

10 января в тульском поселке Ленинский отключили воду

Это связано с производством аварийно-воссстановительных работ
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 января с 10.00 до окончания работ ограничена подача холодной воды в п. Ленинский на ул. Октябрьской, д.д. 1-12, ул. Колхозная.

Это связано с производством аварийно-воссстановительных работ в п. Ленинский на ул. Октябрькая, д.12.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин