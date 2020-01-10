2020-01-10T10:30:13+03:00
Общество

В Туле проверили, как живут дети в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего за новогодние праздники провели 14 рейдов
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле представители городской администрации, полицейские, служители Тульской Епархии и депутаты проверили условия проживания детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ребятам вручили сладкие подарки. Родителям - памятки по противопожарной безопасности. Также с ними провели беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Всего за новогодние праздники состоялось 14 рейдов. В ходе них проверили условия проживания 192 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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