В Туле проверили, как живут дети в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:30:13+03:00

Всего за новогодние праздники провели 14 рейдов

Изменить размер текста: A A

В Туле представители городской администрации, полицейские, служители Тульской Епархии и депутаты проверили условия проживания детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ребятам вручили сладкие подарки. Родителям - памятки по противопожарной безопасности. Также с ними провели беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Всего за новогодние праздники состоялось 14 рейдов. В ходе них проверили условия проживания 192 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU