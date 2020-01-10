В Туле проверили, как живут дети в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего за новогодние праздники провели 14 рейдов
Фото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:
В Туле представители городской администрации, полицейские, служители Тульской Епархии и депутаты проверили условия проживания детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ребятам вручили сладкие подарки. Родителям - памятки по противопожарной безопасности. Также с ними провели беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей.
Всего за новогодние праздники состоялось 14 рейдов. В ходе них проверили условия проживания 192 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU