У тульских десантников появится новый полигон

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:13:09+03:00

Его построят уже в нынешнем году

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По информации Министерства обороны РФ, в целях увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 году спланировано создание трех новых полигонов - «Синяя осока» в Ивановской области, «Головеньки» - в Московской и «Коломенский» - в Тульской.

За прошлый год, отмечают в ведомстве, в соединениях и воинских частях воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения, в числе которых уникальный полигон «Раевский» под Новороссийском для подготовки подразделений дислоцированного там десантно-штурмового (горного) соединения, состоящий из учебно-материальной базы и административно-казарменных, парковых и складской зон, которые позволяют одновременно разместить до 850 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU