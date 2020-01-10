2020-01-10T10:13:09+03:00
Общество

У тульских десантников появится новый полигон

Его построят уже в нынешнем году
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
У тульских десантников появится новый полигонУ тульских десантников появится новый полигонФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По информации Министерства обороны РФ, в целях увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 году спланировано создание трех новых полигонов - «Синяя осока» в Ивановской области, «Головеньки» - в Московской и «Коломенский» - в Тульской.

За прошлый год, отмечают в ведомстве, в соединениях и воинских частях воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения, в числе которых уникальный полигон «Раевский» под Новороссийском для подготовки подразделений дислоцированного там десантно-штурмового (горного) соединения, состоящий из учебно-материальной базы и административно-казарменных, парковых и складской зон, которые позволяют одновременно разместить до 850 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин