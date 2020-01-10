В Туле демонтировали бетонные плиты на Баташевском мосту
В новогодние праздники мобильные бригады провели работы по содержанию мостов. В частности, отремонтировали пешеходную зону на Зареченском мосту и дорожное покрытие в зоне деформационных швов на Демидовском мосту, демонтировали бетонные плиты на Баташевском мосту.
Также на всех городских сооружениях рабочие провели противопаводковые мероприятия.
Напомним, задача специализированной мобильной бригады - обследование мостов, составление дефектных актов, определение количества материалов, необходимых для проведения технически несложных работ на мостовых сооружениях.
ИСТОЧНИК KP.RU