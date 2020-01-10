В Туле демонтировали бетонные плиты на Баташевском мосту

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:15:20+03:00

А на Зареченском мосту отремонтировали пешеходную зону

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В новогодние праздники мобильные бригады провели работы по содержанию мостов. В частности, отремонтировали пешеходную зону на Зареченском мосту и дорожное покрытие в зоне деформационных швов на Демидовском мосту, демонтировали бетонные плиты на Баташевском мосту.

Также на всех городских сооружениях рабочие провели противопаводковые мероприятия.

Напомним, задача специализированной мобильной бригады - обследование мостов, составление дефектных актов, определение количества материалов, необходимых для проведения технически несложных работ на мостовых сооружениях.

ИСТОЧНИК KP.RU