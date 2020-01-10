Бывший вратарь тульского «Арсенала» стал тренером в столичном «Динамо»

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:54:48+03:00

Сергей Котов играл за нашу команду с 2013 по 2016 годы

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На счету голкипера 23 матча, проведенных в составе «Арсенала», из которых один – уже в премьер-лиге. Уйдя из нашего клуба, он занялся тренерской работой.

В минувший четверг Сергей Котов назначен наставником голкиперов в молодежной команде московского «Динамо», которая сейчас ведет борьбу с тульской молодежкой за медали чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU