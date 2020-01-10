2020-01-10T09:54:48+03:00
Спорт

Бывший вратарь тульского «Арсенала» стал тренером в столичном «Динамо»

Сергей Котов играл за нашу команду с 2013 по 2016 годы
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Бывший вратарь тульского «Арсенала» стал тренером в столичном «Динамо»Бывший вратарь тульского «Арсенала» стал тренером в столичном «Динамо»Фото: соцсети
Изменить размер текста:

На счету голкипера 23 матча, проведенных в составе «Арсенала», из которых один – уже в премьер-лиге. Уйдя из нашего клуба, он занялся тренерской работой.

В минувший четверг Сергей Котов назначен наставником голкиперов в молодежной команде московского «Динамо», которая сейчас ведет борьбу с тульской молодежкой за медали чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин