Сирийского путешественника, проходящего через Тульскую область, обокрали
Посланник Башара Асада, пешим ходом, путешествующий из Сирии до Москвы, на этой неделе передвигался по территории Тульской области. В Богородицке он был радушно встречен участниками местного конно-спортивного клуба, которым было интересно посмотреть на настоящего породистого арабского скакуна, которого Аззам ведет в качестве подарка президенту России.
А вот в Веневском районе сирийский шейх стал жертвой криминала — преступники похитили у него 4 тысячи долларов в кафе. По информации из соцсетей, путешественник восхитился оперативностью работы полицейских, которым удалось не только установить личность, но и задержать злоумышленника всего за несколько часов.
В настоящее время похищенное возвращено шейху, и он продолжает свой путь в столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU