Сирийского путешественника, проходящего через Тульскую область, обокрали

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Посланник Башара Асада, пешим ходом, путешествующий из Сирии до Москвы, на этой неделе передвигался по территории Тульской области. В Богородицке он был радушно встречен участниками местного конно-спортивного клуба, которым было интересно посмотреть на настоящего породистого арабского скакуна, которого Аззам ведет в качестве подарка президенту России.

А вот в Веневском районе сирийский шейх стал жертвой криминала — преступники похитили у него 4 тысячи долларов в кафе. По информации из соцсетей, путешественник восхитился оперативностью работы полицейских, которым удалось не только установить личность, но и задержать злоумышленника всего за несколько часов.

В настоящее время похищенное возвращено шейху, и он продолжает свой путь в столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU