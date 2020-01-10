В Тульской области за новогодние праздники пятеро детей отравились алкоголем

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:36:48+03:00

Возраст ребят - от 12 до 16 лет

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В больницы Тульской области за новогодние праздники поступили 22 человека с алкогольным опьянением тяжелой степени. Среди них - пятеро детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя обернулось для 7 человек летальным исходом. Эти случаи произошли в домашних условиях.

Всего с 1 по 8 января медики оказали помощь в условиях стационара 11 наркозависимым и 163 алкозависимым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU