2020-01-10T09:36:48+03:00
Здоровье

В Тульской области за новогодние праздники пятеро детей отравились алкоголем

Возраст ребят - от 12 до 16 лет
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В больницы Тульской области за новогодние праздники поступили 22 человека с алкогольным опьянением тяжелой степени. Среди них - пятеро детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя обернулось для 7 человек летальным исходом. Эти случаи произошли в домашних условиях.

Всего с 1 по 8 января медики оказали помощь в условиях стационара 11 наркозависимым и 163 алкозависимым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили нарушения при ремонте дорог
Ради куртки и коньяка туляк пошел на кражу
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре под Тулой
Спокойствие туляков под контролем: 12 января в городе дежурит Александр Ильинский
После обильного снегопада в Туле вывезли 1885 кубометров снега
Под Тулой сгорел жилой дом: пострадали несколько челоевк
Международный турнир по волейболу стартовал в Туле
В Туле на Московском шоссе грузовик опрокинулся на бок
Туляк «нарвался» на недобросовестного мебельного мастера
Прокуратура Новомосковска обнаружила пять сайтов с запрещенной информацией
В Туле возле Ледового дворца сносят сараи и незаконные постройки
На трассе под Тулой пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Туле спецтехника расчищает городские улицы от снега
В субботу, 11 января, за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин