Николай Вишнев возглавил управление по городскому хозяйству в Туле
Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Миляев
Фото: Алексей ФОКИН
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Николай Вишнев назначен заместителем главы администрации - начальником управления по городскому хозяйству. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.
Ранее Николай Вишнев занимал пост заместителя начальника управления по городскому хозяйству.
СПРАВКА "КП":
Николай Вишнев имеет высшее образование, кандидат технических наук.
Работал в должности начальника управления технологического развития и инноваций филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
ИСТОЧНИК KP.RU