2020-01-10T09:45:06+03:00
Политика

Николай Вишнев возглавил управление по городскому хозяйству в Туле

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Миляев
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Николай Вишнев назначен заместителем главы администрации - начальником управления по городскому хозяйству. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Ранее Николай Вишнев занимал пост заместителя начальника управления по городскому хозяйству.

СПРАВКА "КП":

Николай Вишнев имеет высшее образование, кандидат технических наук.

Работал в должности начальника управления технологического развития и инноваций филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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