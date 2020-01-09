2020-01-09T18:02:53+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали наркоторговцев

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В Тульской области полицейские задержали 4 местных жителей, сбывавших запрещенные вещества. Они арендовали гараж в Новомосковске, где хранили синтетические наркотики, фасовали их для дальнейшего сбыта путём так называемых «закладок».

Их задержали во время размещения наркотических закладок в Новомосковске. Мужчины, возраст которых от 21 до 25 лет, доставлены в отдел МВД для разбирательства.

В гараже в присутствии понятых полицейские обнаружили две спортивных сумки. Они обе оказались целиком заполнены свёртками с наркотиками. В общей сложности в гараже хранилось 2 408 упаковок с веществом, похожим на наркотическое.

Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило, что подозреваемые хранили сильнодействующие синтетические наркотики различных наименований.

По предварительным подсчётам, полицией из оборота изъято почти 8 килограммов наркотического вещества. Кроме того, у подозреваемых в присутствии понятых обнаружены и изъяты трафареты для нанесения надписей рекламы интернет-магазина, распространяющего наркотики, а также приспособления для взвешивания и фасовки.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейских, выявивших и задержавших подозреваемых, а также расследующих уголовное дело наградят премиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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