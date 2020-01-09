Более двух тысяч туляков обратились в травмпункты за новогодние праздники

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:54:53+03:00

Об этом говорили на брифинге в пресс-центре правительства региона

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В Тульской области 2 028 взрослых и 252 ребенка обратились в травмпункты с 31 декабря по 8 января. Об этом говорили на брифинге, посвященном итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.

Бригады неотложной помощи выезжали на 2 тысячи вызовов.

Центр медицины катастроф принял 14 240 вызовов. Количество бригад в этом году было увеличено. На линии работала 121 бригада.

56 раз бригады СМП выезжали на ДТП. В стационарах после дорожных аварий находится 25 человек. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. 12 раз скорая выезжала на пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU