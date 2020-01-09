2020-01-09T17:54:53+03:00
Здоровье

Более двух тысяч туляков обратились в травмпункты за новогодние праздники

Об этом говорили на брифинге в пресс-центре правительства региона
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области 2 028 взрослых и 252 ребенка обратились в травмпункты с 31 декабря по 8 января. Об этом говорили на брифинге, посвященном итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.

Бригады неотложной помощи выезжали на 2 тысячи вызовов.

Центр медицины катастроф принял 14 240 вызовов. Количество бригад в этом году было увеличено. На линии работала 121 бригада.

56 раз бригады СМП выезжали на ДТП. В стационарах после дорожных аварий находится 25 человек. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. 12 раз скорая выезжала на пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области задержали наркоторговцев
Более двух тысяч туляков обратились в травмпункты за новогодние праздники
В Тульской области мошенники переключились на предпринимателей
На Калужском шоссе возводят спортивный центр «Тула-Арена»
В Туле пять УК несвоевременно обрабатывали противогололедными материалами дворы
Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков
Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область
В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Житель Тульской области попался на краже металлических труб
Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС
ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Тульские теннисисты завоевали 4 медали в Орле
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге
В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно
В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
В Туле на Советской столкнулись две иномарки
Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно
9 января в Туле остались без света дома на ул. Железнодорожной и Токарева