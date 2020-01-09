Более двух тысяч туляков обратились в травмпункты за новогодние праздники
В Тульской области 2 028 взрослых и 252 ребенка обратились в травмпункты с 31 декабря по 8 января. Об этом говорили на брифинге, посвященном итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.
Бригады неотложной помощи выезжали на 2 тысячи вызовов.
Центр медицины катастроф принял 14 240 вызовов. Количество бригад в этом году было увеличено. На линии работала 121 бригада.
56 раз бригады СМП выезжали на ДТП. В стационарах после дорожных аварий находится 25 человек. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. 12 раз скорая выезжала на пожары.
ИСТОЧНИК KP.RU