В Тульской области мошенники переключились на предпринимателей

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:42:43+03:00

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В Тульской области все чаще фиксируют случаи обмана индивидуальных предпринимателей и директоров фирм. Мошенники звонят и представляются Службой защиты прав потребителей или сотрудниками Управления Роспотребнадзора.

Они предупреждают о якобы планируемой проверке и предлагают помощь в оформлении «Уголка потребителя». Угрозами заставляют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалые деньги.

В подобных случаях предприниматели могут обратиться в Управление по телефону 37-70-03, к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 24-53-87, в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU