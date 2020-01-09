2020-01-09T16:59:19+03:00
Общество

В Туле пять УК несвоевременно обрабатывали противогололедными материалами дворы

В областном центре прошли рейды по контролю за соблюдением Правил благоустройства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле управляющим компаниям направили 5 уведомлений о составлении протокола об административном правонарушении. Таковы итоги рейдов сотрудников управления по административно-техническому надзору.

Всего проверили более 1 200 дворов. Основное нарушение – несвоевременная обработка противогололедными материалами придомовых территорий.

Отметим, что УК должны завершить уборку придомовых территорий от снега в течение 2 часов после окончания снегопада. Уборка производится до асфальта. За нарушение ст. 8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях УК грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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