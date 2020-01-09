В Туле пять УК несвоевременно обрабатывали противогололедными материалами дворы
В Туле управляющим компаниям направили 5 уведомлений о составлении протокола об административном правонарушении. Таковы итоги рейдов сотрудников управления по административно-техническому надзору.
Всего проверили более 1 200 дворов. Основное нарушение – несвоевременная обработка противогололедными материалами придомовых территорий.
Отметим, что УК должны завершить уборку придомовых территорий от снега в течение 2 часов после окончания снегопада. Уборка производится до асфальта. За нарушение ст. 8.11-1 Закона Тульской области об административных правонарушениях УК грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU