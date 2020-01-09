2020-01-09T16:02:28+03:00
Звезды

Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе

"Комсомолка" публикует афишу
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на показ спектаклей. Сказочные герои оживут на сцене, а зрители погрузятся в мир волшебства и приключений.

ТРИ ТОЛСТЯКА (спектакль в 2-х действиях) 12+

23 января 11.00 - ПРЕМЬЕРА!

24 января 11.00

25 января 12.00

Продолжительность спектакля 2 часа

КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 6+

26 января 12.00

28 января 11.00

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут

ДЮЙМОВОЧКА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 0+

29 января 11.00

30 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 15 минут

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (Мюзикл в 2-х действиях) 6+

31 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе ТЮЗа с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Телефон для справок 8 (4872) 56-97-66;

Адрес: г. Тула, ул. Коминтерна, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков
Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область
В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Житель Тульской области попался на краже металлических труб
Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС
ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Тульские теннисисты завоевали 4 медали в Орле
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге
В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно
В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
В Туле на Советской столкнулись две иномарки
Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно
9 января в Туле остались без света дома на ул. Железнодорожной и Токарева