Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на показ спектаклей. Сказочные герои оживут на сцене, а зрители погрузятся в мир волшебства и приключений.
ТРИ ТОЛСТЯКА (спектакль в 2-х действиях) 12+
23 января 11.00 - ПРЕМЬЕРА!
24 января 11.00
25 января 12.00
Продолжительность спектакля 2 часа
КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 6+
26 января 12.00
28 января 11.00
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут
ДЮЙМОВОЧКА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 0+
29 января 11.00
30 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 15 минут
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (Мюзикл в 2-х действиях) 6+
31 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 40 минут
Билеты на спектакли можно приобрести в кассе ТЮЗа с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.
Телефон для справок 8 (4872) 56-97-66;
Адрес: г. Тула, ул. Коминтерна, 2.
ИСТОЧНИК KP.RU