Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:02:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульский театр юного зрителя приглашает гостей на показ спектаклей. Сказочные герои оживут на сцене, а зрители погрузятся в мир волшебства и приключений.

ТРИ ТОЛСТЯКА (спектакль в 2-х действиях) 12+

23 января 11.00 - ПРЕМЬЕРА!

24 января 11.00

25 января 12.00

Продолжительность спектакля 2 часа

КОРОЛЕВСКАЯ КОРОВА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 6+

26 января 12.00

28 января 11.00

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут

ДЮЙМОВОЧКА (Музыкальная сказка в 2-х действиях) 0+

29 января 11.00

30 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 15 минут

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (Мюзикл в 2-х действиях) 6+

31 января 11.00 Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе ТЮЗа с 10.00 до 17.00, выходной – понедельник.

Телефон для справок 8 (4872) 56-97-66;

Адрес: г. Тула, ул. Коминтерна, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU