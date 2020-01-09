В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:48:50+03:00

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В Тульской области полиция задержала четверых местных жителей, распространяющих наркотические вещества. Подозреваемые арендовали гараж на территории Новомосковска, где хранили и фасовали наркотики для дальнейшего сбыта с помощью «закладок». Предположительно, объем запрещенных веществ может составлять несколько килограммов.

А рамках комплекса оперативных мероприятий, проводимых полицией, все эти сведения подтвердились. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области организовали и провели работу по задержанию подозреваемых с поличным – в момент размещения закладок.

При осмотре арендованного гаража полицейскими было обнаружено две спортивные сумки, полностью заполненные наркотическими свертками. В общей сложности подозреваемые хранили 2 тысячи 498 упаковок с синтетическим веществом.

По предварительным подсчетам полиция изъяла из оборота почти 8 килограммов наркотиков. Также были обнаружены и изъяты трафареты для нанесения надписей рекламы интернет-магазина, распространяющего вещества, а также приспособления для взвешивания и фасовки.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU