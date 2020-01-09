2020-01-09T15:48:50+03:00
Происшествия

В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков

В полиции возбуждено уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

В Тульской области полиция задержала четверых местных жителей, распространяющих наркотические вещества. Подозреваемые арендовали гараж на территории Новомосковска, где хранили и фасовали наркотики для дальнейшего сбыта с помощью «закладок». Предположительно, объем запрещенных веществ может составлять несколько килограммов.

А рамках комплекса оперативных мероприятий, проводимых полицией, все эти сведения подтвердились. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области организовали и провели работу по задержанию подозреваемых с поличным – в момент размещения закладок.

При осмотре арендованного гаража полицейскими было обнаружено две спортивные сумки, полностью заполненные наркотическими свертками. В общей сложности подозреваемые хранили 2 тысячи 498 упаковок с синтетическим веществом.

По предварительным подсчетам полиция изъяла из оборота почти 8 килограммов наркотиков. Также были обнаружены и изъяты трафареты для нанесения надписей рекламы интернет-магазина, распространяющего вещества, а также приспособления для взвешивания и фасовки.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков
Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область
В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Житель Тульской области попался на краже металлических труб
Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС
ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Тульские теннисисты завоевали 4 медали в Орле
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге
В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно
В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
В Туле на Советской столкнулись две иномарки
Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно
9 января в Туле остались без света дома на ул. Железнодорожной и Токарева