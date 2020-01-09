Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:37:07+03:00

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В финале «Бизнесклуб» встретился с ЦКБА. Поединок выдался сложным и принцпиальным. Обладатель Кубка Тульской области по волейболу выявился в пяти партиях. И, если поначалу вели оружейники 12:25 и 16:25, то потом бизнесмены поднажали и уверенно довели до победного 25:22, 25:20, 15:13 с итоговым счетом 3:2.

В матче за третье место «Экозащита» без компромиссов победила «Легион» - 3:0 (25:16, 25:18, 25:23).

ИСТОЧНИК KP.RU