Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Опубликовано расписание контрольных матчей на первом и втором зимних сборах, которые туляки проведут в Турции
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчейФото: Алексей ФОКИН
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В январском сете «Арсенал» 22 января сыграет с «Кешля» из Азербайджана, 23 января - с «Сепси» из Румынии, 25 января — с «Короной» из Польши, 26 января - с «Младост» из Сербии.
На втором сборе также пройдут 4 матча: 4 февраля «Арсенал» — «Пршибрам» (Чехия), 8 февраля «Арсенал» — «Целе» (Словения), а 12 февраля сразу две игры - «Арсенал» — «Арад» (Румыния) и «Арсенал» — «Шахтёр» (Белоруссия).
ИСТОЧНИК KP.RU