Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:23:35+03:00

Днем 9 января в городе также будут проведены и уходные работы

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Уборка города проводилась и в минувшую ночь. На улицы вышли 88 единиц спецтехники.

При обработке тротуаров было израсходовано около 41 тонны реагента и песчано-соляной смеси. На вывозе снега в ночь были задействованы семь погрузчиков, семь КамАЗов и 21 рабочий.

Кроме вывоза снега днем в Туле также запланировано проведение уходных работ за деревьями, удаление поросли на ул. Кирова и на пр. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU