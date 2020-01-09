Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
Днем 9 января в городе также будут проведены и уходные работы
Фото: Алексей ФОКИН
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Уборка города проводилась и в минувшую ночь. На улицы вышли 88 единиц спецтехники.
При обработке тротуаров было израсходовано около 41 тонны реагента и песчано-соляной смеси. На вывозе снега в ночь были задействованы семь погрузчиков, семь КамАЗов и 21 рабочий.
Кроме вывоза снега днем в Туле также запланировано проведение уходных работ за деревьями, удаление поросли на ул. Кирова и на пр. Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU