2020-01-09T14:23:35+03:00
Общество

Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники

Днем 9 января в городе также будут проведены и уходные работы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Уборка города проводилась и в минувшую ночь. На улицы вышли 88 единиц спецтехники.

При обработке тротуаров было израсходовано около 41 тонны реагента и песчано-соляной смеси. На вывозе снега в ночь были задействованы семь погрузчиков, семь КамАЗов и 21 рабочий.

Кроме вывоза снега днем в Туле также запланировано проведение уходных работ за деревьями, удаление поросли на ул. Кирова и на пр. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие спектакли посмотреть тулякам в ТЮЗе в январе
В Тульской области четверо хранили восемь килограммов наркотиков
Тульский «Бизнесклуб» стал победителем областного Кубка по волейболу
Тульский «Арсенал» сыграет на сборах восемь контрольных матчей
Чистить тульские улицы от снега и наледи вышли 89 единиц техники
За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область
В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Житель Тульской области попался на краже металлических труб
Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС
ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Тульские теннисисты завоевали 4 медали в Орле
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза
Тульские легкоатлеты привезли «серебро» с «Рождественских стартов» в Екатеринбурге
В Тульской области в Оке под Алексином найдено затонувшее старинное судно
В Туле на Губернском катке появилась теплая галерея
В Туле на Советской столкнулись две иномарки
Тульские школьники смогут посетить кинотеатры бесплатно
9 января в Туле остались без света дома на ул. Железнодорожной и Токарева