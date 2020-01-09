За новогодние праздники в Тульской области зафиксировали более 21 тысячи нарушений ПДД

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:15:45+03:00

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Более 21 тысячи нарушений ПДД пресекли полицейские в Тульской области. Об этом говорили в ходе брифинга, посвященного итогам работы в регионе экстренных служб в период новогодних каникул.

Сотрудники полиции осуществляли охрану правопорядка на 317 мероприятий, которые посетили порядка 140 тысяч человек. Никаких серьезных нарушений не допущено. На территориях, прилегающих к местам праздничных мероприятий, было пресечено 12 административных правонарушений.

Всего на территории региона зарегистрировано 234 преступления, 172 из которых уже раскрыты. С начала года зарегистрировано 35 дорожных происшествий, в которых 10 человек погибли, 38 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU