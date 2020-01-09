2020-01-09T12:48:49+03:00
Общество

Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую область

Свой путь он держит в Москву, чтобы подарить лично президенту породистого скакуна
Игорь КОПЫТОВ
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Сирийский путешественник пересек пешком Тульскую областьСирийский путешественник пересек пешком Тульскую областьФото: соцсети
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Аднан Аззам, сирийский шейх, прошел пешком ряд государств, начав свой путь еще в апреле прошлого года. Прежде, чем дойти до Тульского региона, путешественник преодолел просторы несколько стран - Иордании, Ирака, Ирана, Азербайджана, Дагестана, Чечни — а также Ставропольского края, Ростовской и Воронежской областей. До Москвы он планирует дойти к концу января.

Шейх идет к президенту страны по заданию Башара Асада, чтобы передать ему лошадь - самый дорогой на Востоке подарок. Звезде Путина – так зовут скакуна - около 14 лет. Во время войны его похитили террористы, а затем, при освобождении города, ее нашли военные сирийской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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