В Туле в жилой дом влетел автомобиль
Предположительно, водитель не справился с управлением
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 9 января, в Туле на ул. Дм. Ульянова в дом №13 врезался автомобиль «Лада».
Как сообщают СМИ, предположительно, из-за погодных условий водитель не справился с управлением. Вероятно, по скользкой дороге машину вынесло на тротуар, а затем она въехала в стену жилого дома.
В результате аварии водитель не пострадал.
Все обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU