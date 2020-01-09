В Туле в жилой дом влетел автомобиль

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:46:14+03:00

Предположительно, водитель не справился с управлением

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Сегодня, 9 января, в Туле на ул. Дм. Ульянова в дом №13 врезался автомобиль «Лада».

Как сообщают СМИ, предположительно, из-за погодных условий водитель не справился с управлением. Вероятно, по скользкой дороге машину вынесло на тротуар, а затем она въехала в стену жилого дома.

В результате аварии водитель не пострадал.

Все обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU