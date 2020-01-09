2020-01-09T12:33:24+03:00
Происшествия

Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой»
Мария ВЛАСОВА
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В дом 29-летней жительницы поселка Ивановские Дачи ворвался неизвестный мужчина. Злоумышленник требовал деньги, которые ему якобы был должен ее отец.

Женщина попросила покинуть дом, после чего мужчина стал избивать её, а затем угрожать электродрелью и ножом. Забрав 2,5 тысячи рублей, мужчина ушел.

Потерпевшая описала прибывшим полицейским приметы преступника. Позже стало известно: нападение совершил безработный и ранее судимый за тяжкое преступление 50-летний местный житель.

Оперативники задержали его и доставили в дежурную часть.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержанный признался в содеянном. Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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