Туляк напал на женщину с электродрелью и ножом
В дом 29-летней жительницы поселка Ивановские Дачи ворвался неизвестный мужчина. Злоумышленник требовал деньги, которые ему якобы был должен ее отец.
Женщина попросила покинуть дом, после чего мужчина стал избивать её, а затем угрожать электродрелью и ножом. Забрав 2,5 тысячи рублей, мужчина ушел.
Потерпевшая описала прибывшим полицейским приметы преступника. Позже стало известно: нападение совершил безработный и ранее судимый за тяжкое преступление 50-летний местный житель.
Оперативники задержали его и доставили в дежурную часть.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Задержанный признался в содеянном. Он заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU