За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций
Это в полтора раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года
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За время праздников в Тульской области произошло 10 аварийных ситуаций. Это в полтора раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Все аварийные ситуации и нарушения носили локальный характер. Их устраняли ресурсоснабжающие и электросетевые организации без привлечения дополнительных сил и средств.
В областном центре с 31 декабря по 6 января зафиксировали 12 нарушений жизнеобеспечения. Их устранили в нормативный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU