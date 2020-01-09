2020-01-09T12:01:18+03:00
Происшествия

В Туле компания на каршеринге сбежала от инспекторов ДПС

Водитель арендованного автомобиля проехал на красный свет
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В ночь на 8 января сотрудники ДПС заметили каршеринговый автомобиль Volkswagen polo, который проехал на красный сигнал светофора. Как сообщают региональные СМИ, требования полицейскийх остановиться водитель проигнорировал, вместо этого он попытался скрыться от инспекторов.

После погони автомобиль остановился во дворе дома №46 на ул. Плеханова. Находившаяся в салоне компания молодых людей, оставив автомобиль с открытыми дверьми, бросилась бежать. Задержать нарушителей сотрудникам ДПС не удалось, и они сообщили о случившемся в полицию.

Через какое-то время инспекторы заметили мигающую в машине приборную панель. Судя по всему, арендаторы автомобиля пытались завершить поездку удаленно, но так как двери у машины были открыты, система не позволила этого сделать.

Спустя час на место происшествия пришли четверо молодых людей. Один из них признался, что он был за рулем. По его словам, он и его знакомые сбежали, так как испугались ответственности за проступок.

Однако сотрудники ДПС заметили, что с водительского места выбегал человек другой комплекции. По мнению инспекторов, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения или же арендатор пустил за руль другого человека без водительских прав.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа взяла с зачинщиков погони объяснения. Водителю выписали штраф, после чего ему разрешили завершить поездку, которая суммарно длилась два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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