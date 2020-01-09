2020-01-09T12:00:38+03:00
Происшествия

ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада

Такая погодная обстановка на территории региона сохранится до вечера
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульская Госавтоинспекция напомнила жителям об осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий. 9 января до 18.00, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад на территории региона.

Водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.

Неопытным водителям советуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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