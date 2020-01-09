ГИБДД предупредила тульских водителей о сложностях на дорогах из-за снегопада
Тульская Госавтоинспекция напомнила жителям об осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий. 9 января до 18.00, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад на территории региона.
Водителям рекомендовали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов.
Неопытным водителям советуют воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только в установленных для перехода местах, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU