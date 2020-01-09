В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей
12 человек привлекут к уголовной ответственности
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сотрудники Госавтоинспекции за новогодние праздники - с 1 по 8 января - привлекли к ответственности 167 водителей.
81 человек управляли автомобилями в состоянии опьянения. 74 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 12 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения.
Этих водителей из Алексина, Белева, Ефремова, Новомосковска, Суворова и Тулы в ближайшее время привлекут к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU