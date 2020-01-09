В Тульской области поймали за рулем 167 пьяных водителей

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:43:43+03:00

12 человек привлекут к уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции за новогодние праздники - с 1 по 8 января - привлекли к ответственности 167 водителей.

81 человек управляли автомобилями в состоянии опьянения. 74 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Еще 12 человек ранее уже наказывали за подобные нарушения.

Этих водителей из Алексина, Белева, Ефремова, Новомосковска, Суворова и Тулы в ближайшее время привлекут к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU