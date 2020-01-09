В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе
Жители Донского оскорбляли посетителей и персонал заведения
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В Донском в кафе двое посетителей устроили драку. После срабатывания кнопки тревожной сигнализации на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Сотрудники обнаружили мужчин, которые вели себя вызывающе. Они нецензурно выражались, оскорбляли посетителей и персонал кафе.
Росгвардейцы задержали мужчин и передали прибывшей следственно-оперативной группе. Нарушителями оказались 41-летний и 36-летний местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU