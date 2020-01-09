В Тульской области двое мужчин устроили драку в кафе

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:32:59+03:00

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В Донском в кафе двое посетителей устроили драку. После срабатывания кнопки тревожной сигнализации на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники обнаружили мужчин, которые вели себя вызывающе. Они нецензурно выражались, оскорбляли посетителей и персонал кафе.

Росгвардейцы задержали мужчин и передали прибывшей следственно-оперативной группе. Нарушителями оказались 41-летний и 36-летний местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU